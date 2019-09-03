الادعاء المجرى يوجه الاتهام لسورى بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ممثلو الادعاء فى المجر اليوم الثلاثاء، إنهم وجهوا الاتهام لسورى عمره 27 عاما بالإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية حين كان عضوا فى تنظيم داعش عام 2015. وأوضح الادعاء إن السورى، الذى عرَّفه باسم ف. حسن، متهم بتصفية عدد من الناس رفضوا الانضمام لتنظيم داعش فى 2015 فى حمص بسوريا، وطالب بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحامى الشاب السورى للتعليق.

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