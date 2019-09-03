شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن اليوم القائمة النهائية لمرشحى المجلس الوطنى الاتحادى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن تعلن اليوم الثلاثاء، اللجنة الوطنية الإماراتية، الأسماء الكاملة لمرشحي القوائم النهائية لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى الاماراتى 2019، المزمع عقدها فى 5 اكتوبر المقبل، على أن تعلن يوم الخميس المقبل موعد بدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وبحسب صحيفة الامارات اليوم، استقرّت القائمة النهائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المقرر إجراؤها في 5 من أكتوبر المقبل، على 496 مرشحاً ومرشحة ممثلين عن كل إمارات الدولة، بينهم 316 مرشحاً من الذكور، بنسبة تقارب 64% من إجمالي عدد المرشحين، مقابل 180 مرشحة من الإناث بنسبة 36%، من إجمالي عدد المرشحين النهائيين في الانتخابات.

وسوف تنطلق حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين فعلياً خلال الفترة من 8 سبتمبر الجاري وحتى صلاة الجمعة يوم 4 من أكتوبر المقبل.

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وتجرى انتخابات المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات فى الـ5 من أكتوبر المقبل، فى 39 مركزا انتخابيا.

ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

ويعد من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.