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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. الإطاحة بمهرّب قات في ينبع حاول استغلال وقت المدارس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - ينبع
تمكن رجال أمن طرق محافظة ينبع، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من القات المخدر، وجرى على الفور إعداد المحاضر اللازمة، وتسليم المهرب مع المضبوطات لإدارة مكافحة المخدرات لإكمال الإجراءات النظامية.
وتعود التفاصيل إلى اشتباه رجال أمن الطرق بمحافظة ينبع، في مركبة عائلية مظللة بالكامل استغلت وقت ذهاب الطلاب للمدارس لتمرير المضبوطات التي بحوزة قائدها، حيث اتضحت عليه علامات الريبة والارتباك.
وعند تفتيش المركبة عُثر على كمية كبيرة من القات المخدر كانت مخبّأة بالمقاعد الخلفية والأمامية للمركبة، وتم تسليمه قائد المركبة مع المضبوطات إلى “إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة.
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