شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مساعدات غذائية إماراتية لسكان ‫مدينة زنجبار اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتى قافلة إغاثة تحوى مساعدات غذائية إلى سكان زنجبار عاصمة محافظة أبين جنوبى اليمن .

وذكر الهلال الأحمر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن المساعدات شملت ألف سلة غذائية تم توزيعها على سكان مدينة زنجبار وأحيائها، وذلك بإشراف مباشر من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، سيستفيد منها قرابة 7 آلاف شخص.

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من جانبه أعرب منسق الإغاثة بالسلطة المحلية فى أبين خالد إبراهيم عن تقديره وامتنانه لهذه المساعدات.

من جانبهم عبر سكان المنطقة عن شكرهم وتقديرهم للدور الإنسانى الذى تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية فى أبين، والتى طالت المجالات التنموية والخدمية فى عموم مديريات المحافظة كافة.