شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لجامعة الدول العربية يصل بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بغداد صباح اليوم الثلاثاء. وذكرت الوكالة الوطنية العراقية اليوم أن الأمين العام سيلتقى الرئاسات الثلاث ووزير الخارجية محمد الحكيم؛ لمناقشة الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وقضايا المنطقة، وتطوراتها.

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