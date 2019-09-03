شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطنيين بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت بمقر جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة للاجئين، لمناقشة ملف تجديد تفويض عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) وأزمتها المالية، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة الدكتور سعيد أبو علي.

يناقش الاجتماع - الذى عقد بناء على طلب دولة فلسطين، التى يترأس ودها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولى - سبل بحث دعم تجديد تفويض ولاية عمل (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة، الذى يأتى فى إطار خطة تحرك منظمة التحرير الفلسطينية؛ لدعم تجديد تفويضها مع اقتراب عملية التصويت فى ظل المسعى الأمريكى الاسرائيلى لإلغاء التفويض أو تغييره.

كما سيناقش المؤتمر، قرار تجميد بعض الدول المانحة دعمها المالى عن (الأونروا) فى ضوء تسريبات لوثائق سرية حول تحقيق مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة باتهام بعض العاملين فيها بتورطهم فى قضايا فساد، لافتا إلى أن المؤتمر سيبحث آلية لمعالجة هذا الملف.

وقال الدكتور أبوعلى إن المؤتمر سيناقش خطة التحرك المقترحة لدعم تجديد التفويض الممنوح للأونروا بحشد التصويت لصالح قرار التفويض بأغلبية كبيرة تعكس أهمية استمرار عمل الوكالة وتشكل ردا على محاولات تفكيكها والحفاظ على ولايتها القانونية وبالصورة التى نص عليها قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 لحسن تطبيق حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين طبقا لقرارات الشرعية الدولية وفِى مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948 ومبادرة السلام العربية.

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من جانبه قال أبو هولى إن (الأونروا) تتعرض لمؤامرة خطيرة تستهدف تصفية وجودها فى ظل التحرك الأمريكى - الإسرائيلى المعادى ضدها؛ للتأثير على الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة؛ لحثها على عدم التصويت لصالح قرار تجديد تفويضها، وتأليب الدول المانحة عليها لتعليق أو وقف مساعداتها، بما يخدم مخططها فى تفكيك "الأونروا" وإنهاء دورها وإلغاء تفويضها من خلال التحريض عليها والتشكيك بدورها وشرعيتها والمساس بصورتها، داعيا دول العالم إلى تجديد تفويض وكالة الغوث كونها تعنى بشؤون اللاجئين.

وأكد أن الاجتماع الطارئ سيصدر عنه توصيات ومذكرة مهمة لدعم (الأونروا) ودعم تجديد تفويضها الممنوح لها بالقرار"302"، والتأكيد على خدماتها وتعرية الموقفين الأمريكى والإسرائيلى المعاديين "للأونروا" سترفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والطلب منه تعميمها على وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الذى سيعقد فى مقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية فى العاشر من سبتمبر الجارى وعلى بعثات الجامعة العربية فى الخارج ومجالس السفراء العرب للتعاطى معها والتحرك بشكل عاجل فى دعم (الأونروا) وفى تجديد تفويضها.

شارك فى الاجتماع الطارئ لمؤتمر المشرفين كل من: الدول العربية المضيفة للاجئين، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة "ألكسو"، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة "أسيسكو".