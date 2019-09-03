وليد عبد الله / الخليج 365
أعلنت البحرية الليبية، الثلاثاء، إنقاذ 108 مهاجرين غير نظاميين، قبالة سواحل مدينة صبراته، التي تبعد بنحو 70 كلم غرب العاصمة طرابلس.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام بقوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، اطلعت عليه الخليج 365.
وقالت القوات البحرية إنها تمكنت الإثنين من إنقاذ 108 مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد حوالي 17 ميلا شمال صبراتة.
وأوضحت أن المهاجرين من 18 جنسية إفريقية وعربية، ومن بينهم 13 إمرأة و7 أطفال.
وأضافت أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.
ودخلت ليبيا في فوضى بعد انتفاضة شعبية في 2011 أطاحت بمعمر القذافي، وبرزت كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. إنقاذ 108 مهاجرين قبالة سواحل صبراته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.