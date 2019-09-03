ليبيا.. إنقاذ 108 مهاجرين قبالة سواحل صبراته

وليد عبد الله / الخليج 365

أعلنت البحرية الليبية، الثلاثاء، إنقاذ 108 مهاجرين غير نظاميين، قبالة سواحل مدينة صبراته، التي تبعد بنحو 70 كلم غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الإعلام بقوات البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، اطلعت عليه الخليج 365.

وقالت القوات البحرية إنها تمكنت الإثنين من إنقاذ 108 مهاجرين غير نظاميين كانوا على متن قارب مطاطي، على بعد حوالي 17 ميلا شمال صبراتة.

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وأوضحت أن المهاجرين من 18 جنسية إفريقية وعربية، ومن بينهم 13 إمرأة و7 أطفال.



وأضافت أنه تم تسليم المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

ودخلت ليبيا في فوضى بعد انتفاضة شعبية في 2011 أطاحت بمعمر القذافي، وبرزت كنقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في إفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.





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