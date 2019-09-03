"الحوثي" تقول إنها أطلقت صواريخ باليستية على مطار نجران السعودي

صنعاء / الخليج 365

قالت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، إنها أطلقت دفعة صواريخ باليستية على مطار نجران جنوب غربي السعودية.

ولم يصدر تعليق من الجانب السعودي حول الأمر حتى الساعة 07:45 ت.غ، لكن المملكة عادة ما تستنكر استهداف الحوثيين لأهداف مدنية في البلاد، نافية مزاعم الجماعة اليمنية عن كونها أهدافا عسكرية.

وأضاف المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحي سريع، في بيان، أن القوة الصاروخية لجماعته أطلقت دفعة صواريخ بالستية من طراز "بدر1" على أهداف عسكرية فى مطار نجران الإقليمي وأهداف عسكرية أخرى (لم يسمها).



وزعم سريع أن "الإصابة كانت مباشرة، وتسببت فى تعطل الملاحه الجوية فى المطار".

وشدد على أن "عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والوقائية لحماية المدنيين"، على حد تعبيره.

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وتحظر قوانين الحرب جميع الهجمات على المدنيين أو الهجمات التي لا يمكنها التمييز بين المدنيين والأهداف العسكرية.

ودأب الحوثيون خلال الفترة الأخيرة على إعلان استهدافهم منشآت في السعودية تشمل مطارات ومنشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة، في حين يعلن التحالف التصدي لكثير من تلك الهجمات وإفشالها.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، وأدى القتال إلى مقتل 70 ألف شخص منذ بداية 2016، حسب تقديرات أممية منتصف يونيو/حزيران الماضي.



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