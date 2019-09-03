مصدر حوثي: انتشال 123 جثة من ضحايا سجن ذمار اليمنية

اليمن /الخليج 365

أفاد مصدر طبي يمني، الثلاثاء، أنه تم انتشال 123 جثة من ضحايا قصف سجن للأسرى قبل يومين، يديره الحوثيون في محافظة ذمار وسط البلاد.

وفي تصريح للأناضول، قال مسؤول في وزارة الصحة بحكومة الحوثيين، إنه تم انتشال الجثث حتى مساء الإثنين.

وأضاف المصدر مفضلًا عدم نشر اسمه، أن عملية البحث عن بقايا جثث أو أشلاء ما تزال مستمرة.

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي، شن مقاتلات التحالف العربي، قصفا على سجن في ذمار، أسفر عن سقوط 50 قتيلا و100 جريح، في حصيلة أولية، قبل أن تعلن بوقت لاحق انتشال 60 جثة ونقل 50 جريحا.

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فيما قال التحالف إن لديه أدلة (لم يحددها) تثبت أن الموقع الذي قصفه في ذمار ليل السبت/الأحد "هدف عسكري" وليس سجنا.

ومساء الأحد، وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، القصف بـ "المأساة".

ودعا غريفيث، في بيان مشترك مع منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إلى إجراء تحقيق في قصف المعتقل.

واعتبر أن "التكلفة البشرية لهذه الحرب لا تطاق، ونحن في حاجة إلى وقفها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.