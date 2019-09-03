أعراض تنذر بإدمان طفلك ألعاب الكمبيوتر

جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية لطب نفس الأطفال والمراهقين والطب النفس جسدي والعلاج النفسي إنه يمكن للوالدين الاستدلال على إصابة طفلهم بإدمان ألعاب الكمبيوتر، بملاحظة أعراض أبرزها الانشغال الدائم بالألعاب حتى في غير أوقات اللعب، وتفضيل اللعب على الأنشطة الأخرى، وفقدان القدرة على الالتزام بوقت بداية ونهاية اللعب.

ومن العلامات التحذيرية الأخرى، تجنب الحديث مع الآخرين، وغالباً ما تكون الأحاديث سطحية.

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كما يشعر الطفل بعصبية شديدة، واكتئاب إذا منع من اللعب، مع ضعف التركيز واختلال إيقاع النهار والليل، واضطرابات النوم.

ويجب استشارة الطبيب النفسي فور ملاحظة هذه الأعراض اتخاذ بعض التدابير المهمة مثل الاتفاق مع الطفل على مواعيد محددة لممارسة ألعاب الكمبيوتر، ويُفضل أيضاً إبعاد الكمبيوتر عن غرفة الطفل.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تشجيع الطفل على هوايات أخرى تكون بديلاً صحياً لألعاب الكمبيوتر.