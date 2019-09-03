الكويت تعلن موقفها الرسمي من عملية "حزب الله" اللبناني ضد الجيش الإسرائيلي

أكد مجلس الوزراء الكويتي، إدانته واستنكاره للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا.
وأعرب المجلس في بيان "عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم الإسرائيلي بالطائرات المسيرة على الأراضي اللبنانية في الجنوب مؤخرا".
وأضاف: "أكد المجلس وقوف الكويت إلى جانب دولة لبنان الشقيقة في كافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أراضيها وحماية سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها".
يذكر أن "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي تبادلا إطلاق الصواريخ على المناطق الحدودية بين البلدين، عقب أسبوع من التوتر شهدته المنطقة، بعد استخدام طائرات مسيرة لمهاجمة ما وصفته إسرائيل بأنه "هدف مرتبط بمشروعات لإنتاج صواريخ دقيقة التوجيه في ضاحية العاصمة بيروت"، وتعهد الحزب بالرد.
المصدر: الراي الكويتية
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