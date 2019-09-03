المالكي: اللجنة السعودية الإماراتية عملت على التهدئة باليمن

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الرياض، أن قوات سعودية وصلت إلى محافظة شبوة جنوبي اليمن لتهدئة الأوضاع، على إثر اشتباكات استمرت عدة أيام.

وأعرب المتحدث باسم التحالف العربي عن تقديره لاستجابة كافة الأطراف اليمنية إلى دعوة وقف إطلاق النار في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وأعلن المالكي أن قوات التحالف العربي تعمل على قطع إمدادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية كتاف في محافظة صعدة معقل المتمردين.

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وأكد أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة على جبهة كتاف، وعرض مقاطع مصورة من استهداف طائرات التحالف العربي تجمعات للمتمردين الحوثيين في مديريتي كتاف والبقع في صعدة.

وأوضح المالكي أن الحوثين يواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة من محافظة صعدة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية ضد معاقل المتمردين هناك لا تزال مستمرة.

وشدد على أن قوات التحالف العربي تواصل استهداف قدرات ميليشيات الحوثي الإيرانية من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار.

وأوضح المالكي أن المتمردين الحوثين يواصلون انتهاك القوانين الدولية من خلال تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية.