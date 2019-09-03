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وفاة السفير الروسي في مصر بشكل مُفاجئ

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دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عاما.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن «كيربتشينكو» توفي داخل المستشفى بشكل مفاجئ، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وينتمي السفير الروسي «كيربيتشينكو» إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة «103»، التابعة لحرس الكرملين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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