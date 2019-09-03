وفاة السفير الروسي في مصر بشكل مُفاجئ

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، داخل أحد مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عاما.
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن «كيربتشينكو» توفي داخل المستشفى بشكل مفاجئ، وفقًا لـ«روسيا اليوم».
وينتمي السفير الروسي «كيربيتشينكو» إلى أسرة عريقة من أب كان يعمل كمقاتل في الفرقة «103»، التابعة لحرس الكرملين.
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