تكليف الشلاحي مديراً تنفيذي للمجمع الصحي في وادي الفرع

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محياالمطيري : أصدر مدير عام الشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور عبدالحميد الصبحي قراراً بتكليف الأستاذ مرزوق ضيف الله الشلاحي مديراً تنفيذياً للمجمع الصحي بمحافظة ⁧‫وادي الفرع وإنهاء تكليف الأستاذ : عبدالعزيز صالح السهلي بناء على طلبه مع تقديم الشكر والتقدير له خلال فترة عمله .

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