محلل سياسي يكشف خيانة حزب الإصلاح للتحالف العربي

قال عبدالله عوض العوبثاني الخبير المحلل السياسي اليمني، إن حزب الإصلاح يقوم منذ بداية إنطلاق عاصفة الحزم بتنظيم وترتيب إعادة تشكيل القوات العسكرية التابعة له مايسمئ سابقا بالفرقة الأولى مدرع وألويتها التي كانت منتشرة في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية، وتعمل حاليا في محافظة مأرب ومناطق حدود صنعاء نهم وأرحب وبعض مناطق البيضاء وتعز والمنطقة العسكرية الأولى ومحور ودعم التنظيمات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وتوفير غطاء لهذه لعناصر الإرهاب.

وأضاف في تصريحات خاصة بأن هناك محاولة حزب الإصلاح الهجوم على منشاءات تصدير النفط بالنشيمة والغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة على بحر العرب، بتحريكهم قوات من نهم التي تبعد عن صنعاء أقل من 50 كيلومتر إلى سواحل شبوة التي تبعد عن نهم حوالي 480كيلومتر وهو ما يثبت أن حزب الإصلاح يطعن التحالف بأموال حصل عليها من التحالف.

وأشار بأن تخريب حزب الإصلاح للمنشاءات وعرقلة الخدمات التي تقوم بها الحكومة التي يسيطر عليها حزب الإصلاح ضد السلطات والمواطنين في المحافظات الجنوبية المحررة هي محاولات لإثارة الشارع وخلق إنفلات أمني حتى يسهل للجماعات الإرهابية لتنفيذ هجماتها ضد جيوش النخب والأحزمة الأمنية وقوات الأمن والشرطة في محافظات الجنوب، على أمل إضعافها ليسهل لقواتها غزو الجنوب لتكرار مشهد حرب 94م بغزو الجنوب بالتحالف مع الجاهديين العائدين من أفغانستان.

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