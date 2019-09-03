الجعدي: الإمارات لعبت دورا محوريا في الحرب على الانقلابيين

قال مساعد الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، فضل الجعدي، إن أبناء الجنوب سيزحفون الخميس القادم للمشاركة الفاعلة في التعبير عن الوفاء لمواقف دولة الإمارات العربية الشقيقة ورفضا لاستهدافها من قبل قوى الظلام والإرهاب الممثلة بحزب الإصلاح وحكومة الفساد ناكري الجميل.

وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: لقد سجلت الإمارات مواقف مشرفة ولعبت دورا محوريا في الحرب على الإنقلابيين.

وتابع أن الإمارات قدمت شهداء من أبنائها في عدن ومأرب والساحل الغربي، وفي عدة جبهات إضافة الى دورها الإنساني المشرق.

وختم تغريدته بالقول: الموقف يتطلب منا مبادلة الوفاء بالوفاء والعرفان بالعرفان، وتقديم صورة زاهية عن محبة شعب الجنوب وتقديره لدولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا.

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