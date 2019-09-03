ساسونج تفتح باب الطلب المسبق لـ"جالاكسي فولد" في أمريكا

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ساسونج تفتح باب الطلب المسبق لـجالاكسي فولد في أمريكا
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
فتحت شركة سامسونج Samsung الكورية باب الطلب المسبق لهاتف جالاكسي فولد Galaxy Fold في الولايات المتحدة بعد تأجيل إطلاقه في أبريل/نيسان الماضي، وفقا لموقع 9to5mac.
سبق وقامت سامسونج بفتح الطلبات المسبقة في الصين في شهر أغسطس/آب الماضي، ومن المتوقع أن تطرح سامسونج الهاتف بشكل رسمي في باقي أسواق العالم خلال الأسابيع المقبلة.
توضح الصورة من موقع سامسونج في الولايات المتحدة أن سعر الهاتف لم يتغير، حيث يتوفر بسعر 1980 دولارا أمريكيا.
قامت سامسونج بتأجيل إطلاق الهاتف بعد المشكلات التي ظهرت للمراجعين حينما تم نزع طبقة الحماية في الشاشة قبيل طرحه في الأسواق في أبريل/نيسان الماضي.
وأجلت الشركة الكورية طرح الهاتف لإصلاح مشكلات الشاشة من خلال إضافة طبقة حماية إضافية، وشملت التحسينات واجهة الهاتف والبرمجيات.
يذكر أن دي جي كوه الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج اعتذر سابقا بسبب تسرعهم في إطلاق الهاتف وشعورهم بالإحراج بسبب المشكلات التي ظهرت في الشاشة.
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