شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا فيضانات المغرب إلى 8 أشخاص بعد العثور على جثة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التى ضربت جنوب البلاد، الأسبوع الماضى، إلى 8 قتلى، بعد العثور على جثة رجل، ضحية السيول التى غمرت ملعباً أثناء مباراة لكرة القدم.
ووفقا لقناة "العربية"، فإن الجثة التى عثر عليها، جرفتها السيول وتم العثور عليها على بعد حوالى 20 كيلو مترا من قرية تزيرت، لينضم بذلك إلى سبع ضحايا آخرون.
وكانت السيول والفيضانات، غمرت ملعباً لكرة القدم فى قرية تزيرت بضواحى مدينة تارودانت، أثناء مباراة بين فريقين محليين من الهواة، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان ثامن وإصابة تاسع بجروح.
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