شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان يستعرضان العلاقات بين البلدين هاتفيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع فى المنطقة.

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