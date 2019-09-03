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اعرف شخصيتك حسب نوع الشاي المفضل لديك
الثلاثاء 3 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
يفضل الكثير من الأشخاص تناول كوب الشاى سواء عند تناول وجبة الإفطار فى الصباح أو أثناء فترة العصر، أو حتى عند التحدث مع الأصدقاء، ويختلف الأشخاص فى اختيار نوع الشاى فالبعض يفضل الشاى الأسود الثقيل وآخر الشاى الأخضر وهكذا، ويعتقد أن اختيار بعض أنواع الشاى يشير إلى صفات شخصية للإنسان، والتى نتعرف عليها فى السطور القادمة، وفقاً لما ذكره موقع "blog.teabox".
صفات الشخصية حسب نوع الشاى:
- الأشخاص الذين يفضلون تناول الشاي الأسود، يتصفون بالأشخاص الهادئين لذلك تجدهم دائماً يبحثون عن الأماكن التى تتمتع بالهدوء والسكينة، ومن محبى ممارسة تمارين التأمل المختلقة.
- وأما الأشخاص الذين يفضلون تناول الشاي بالياسمين، يتصفون بقوة الملاحظة، والاهتمام ببداية كل شىء فى حياتهم سواء الاجتماعية أو المهنية، وكذلك يتصفون بالتفكير العقلى والمنطقى .
- وبالنسبة للشاي الأخضر، يتصفون بحبهم الدائم فى البحث عن الحقائق، والاهتمام بصحة الجسم، والتفكير المنطقى والإبداع والابتكار فى العمل.
- والأشخاص الذين يفضلون تناول الشاى الصينى، يتصفون بحب السلام والسعى لتحقيق القيم الإنسانية فى علاقاتهم مع الأشخاص، سواء من الناحية المهنية والمادية والرومانسية .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.