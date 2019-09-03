شكرا لقرائتكم «مسام» ينزع 1077 لغماً في اليمن خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 8 ساعات في 2 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 2 سبتمبر 2019 / 19:54

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن «مسام» خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2019 من انتزاع 1.077 لغماً منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و363 مضادة للدبابات و635 ذخيرة غير متفجرة، و74 عبوة ناسفة.



وأوضح «مسام» أن إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن بلغ 84.825 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.