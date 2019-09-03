شكرا لقرائتكم 15 قتيلاً بانهيار مبنى في مالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - باماكو - أ ف ب | منذ 10 ساعات في 2 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 2 سبتمبر 2019 / 17:48

قُتل 15 شخصاً في باماكو جرّاء انهيار مبنى من ثلاث طبقات كان لا يزال قيد الإنشاء ومسكوناً بشكل جزئي، في وقت انتُشل 26 آخرون منه أحياء وفق ما أعلنت وزارة الأمن والدفاع المدني في مالي.



ولم تحدد الوزارة سبب الكارثة، وكتبت على "تويتر" أنه تمت نجدة "41 شخصاً، بينهم 15 توفوا".

وكانت حصيلة سابقة اشارت الى مقتل 12 شخصاً. وكانت الوزارة أوضحت أن "بفضل عزم أجهزة الإنقاذ، انتُشلت فتاة تبلغ نحو 4 سنوات من بين الأنقاض حيّة. وانتُشلت ناجية أخرى، لحسن الحظ، من بين الأنقاض بأيدي رجال الإنقاذ".

وأشارت وسائل إعلام محلّية إلى أنّ الطبقة العلوية قيد الإنشاء انهارت على بقيّة الأجزاء المسكونة من المبنى الذي "انهار كقصر من الورق". وتوجّه وزراء الأمن والدفاع المدني والتخطيط والتضامن ومكافحة الفقر إلى مكان الكارثة لتقديم الدعم للعائلات وتشجيع رجال الإنقاذ. وانهيار المباني أمر شائع في مالي حيث تُشَيّد مبان كثيرة بلا تصريح.