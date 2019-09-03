شكرا لقرائتكم خليل زاد يطلع غني على مسوّدة اتفاق مع "طالبان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - أ ف ب - | منذ 10 ساعات في 2 سبتمبر 2019 - اخر تحديث في 2 سبتمبر 2019 / 17:46

أطلع الموفد الأميركي المكلّف ملف أفغانستان زلماي خليل زاد، الرئيس أشرف غني في كابول، على مسوّدة اتفاق وشيك ستبرمه الولايات المتحدة وحركة "طالبان".



وقال مسؤول إن خليل زاد وصل إلى كابول مساء الأحد والتقى غني، عارضاً عليه مسوّدة الاتفاق بين الأميركيين و"طالبان".

وكتب وحيد عمر، مستشار غني، على "تويتر": "سندرس الوثيقة، والمحادثات ستتواصل مع السفير خليل زاد وفريقه".

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في الوقت ذاته، قال ناطق باسم رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبدالله عبدالله إن الأخير تلقى عرضاً عن الوضع وطمأنة إلى "سلام دائم وشامل في أفغانستان".

وهُمِشت الحكومة الأفغانية في شكل كبير في المحادثات التي تجريها واشنطن و"طالبان" في الدوحة، على رغم أن أي اتفاق مستقبلي سيتطلّب محادثات بين الحركة وغني الذي تعتبره الحركة "دمية" في يد الأميركيين.

وقال خليل زاد الأحد إن الولايات المتحدة و"طالبان" "على وشك" التوصل إلى اتفاق، يمهّد لسلام "دائم".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أعرب عن أمله بإبرام الاتفاق قبل انتخابات الرئاسة الأفغانية، المرتقبة في 28 الشهر الجاري.