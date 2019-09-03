«التيرمومتر» فكرة تحولت إلى ابتكار في العصور الوسطى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: إبراهيم باهو

مقياس الحرارة أو «التيرمومتر» يقيس حرارة الطقس والغازات والسوائل والمواد الصلبة وكذلك حرارة الإنسان.

ويرى بعض المؤرخين أن هيرو السكندري أوهيرون السكندري عالم الفيزياء والمهندس اليوناني، الذي عاش في القرن الأول الميلادي واشتهر بدراساته في علم القوى المحركة والساكنة، والخصائص الميكانيكية للغازات، أول من وضع الأفكار الأولى لمقياس الحرارة؛ إذ كان على علم بأن بعض المواد لا سيما الهواء، تتوسع وتتقلص مع الحرارة.

وبقيت أفكار هيرو مجرد نظريات حتى العصور الوسطى، عندما تمكن عالم الفيزياء الإيطالي الشهير جاليليو جاليلي، ما بين عامي 1592 و1593، من ابتكار مقياس الحرارة التفريقي (التيرموسكوب)، وكشفت أداته عن تغيرات درجة الحرارة، حيث استخدم قارورة زجاجية مملوءة بالماء، ملحقة بأنبوب عمودي يحتوي على كرة زجاجية ترتفع وتهبط مع تغير درجة الحرارة.

وبعدها تمكن الإيطالي سانتوريو سانتوري، الطبيب وأستاذ علم الفيزياء، من ابتكار أول مقياس حرارة في مجال الطب في بداية القرن السابع عشر.

وفي عام 1643، اخترع العالم الإيطالي إيفانجليستا توريشلي، مقياس الضغط الجوي الزئبقي (البارومتر) الذي يستخدم في مراكز الأرصاد الجوية لمعرفة التغيرات في ضغط الهواء، وأيضاً لقياس الارتفاعات المختلفة.

ثم جاء العالم البريطاني إسحاق نيوتن، بطريقة تحدد معدل فقدان حرارة الجسم، وقدم في عام 1701 مقياساً لحرارة الماء أوضح من خلاله أنه يتجمد بالدرجة صفر، وآخر لقياس حرارة الجسم مؤلفاً من 12 درجة.

وابتكر البريطاني جيمس سايكس، تيرمومتر الحرارة القصوى والدنيا في عام 1782، وسمي مقياس سايكس، واستخدم في تطبيقات معينة مثل الأرصاد الجوية والبستنة والصوب الزراعية، وما زال نفس التصميم يستخدم حتى الآن.

وتمكن الإستوني توماس يوهان سيبك في بداية القرن التاسع عشر من اختراع جهاز «المزدوجة الحرارية»، وهو قطعة كهربائية تستخدم لقياس درجات الحرارة القياسية المعقدة والمتغيرة.

واخترع لورد كلفن طومسون، مؤسس الفيزياء الحديثة، مقياس «كلفن» الذي يستخدم إلى يومنا هذا في قياسات الحرارة العلمية، واستخدم وحدة جديدة يكون الصفر فيها درجة الحرارة التي تتوقف عندها حركة الجزيئات.

وتقاس الحرارة اليوم في كل العالم بواسطة وحدتين شهيرتين هما: «فهرنهايت»، يرمز لها بحرف «F» وسميت باسم مبتكرها الفيزيائي الألماني دانيال جابرييل فهرنهايت، و«سيلسيوس»(سيليزية أو مئوية)، ويرمز لها بالرمز المئوي «C°»، نسبة إلى العالم السويدي اندرس سلسيوس.