مليونية في عدن والمكلا وفاء للإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم قوات دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الاثنين، إن اللجنة السعودية الإماراتية المشتركة، عملت على تهدئة الأوضاع في عدة مناطق يمنية. وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الرياض إن قوات سعودية وصلت إلى محافظة شبوة جنوبي اليمن؛ لتهدئة الأوضاع؛ إثر اشتباكات استمرت عدة أيام.

وأعرب المتحدث باسم التحالف العربي عن تقديره لاستجابة كافة الأطراف اليمنية إلى دعوة وقف إطلاق النار في محافظة عدن جنوبي البلاد. وأعلن المالكي أن قوات التحالف العربي تعمل على قطع إمدادات ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران في مديرية كتاف في محافظة صعدة معقل المتمردين.

وأكد أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر كبيرة على جبهة كتاف، وعرض مقاطع مصورة من استهداف طائرات التحالف العربي تجمعات للمتمردين الحوثيين في مديريتي كتاف والبقع في صعدة. وأوضح المالكي: إن الحوثيين يواصلون إطلاق الصواريخ والطائرات المُسيّرة من محافظة صعدة، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية ضد معاقل المتمردين هناك لا تزال مستمرة. وشدد على أن قوات التحالف العربي تواصل استهداف قدرات ميليشيات الحوثي الإيرانية من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار.

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وأوضح المالكي: إن المتمردين الحوثيين يواصلون انتهاك القوانين الدولية؛ من خلال تخزين الطائرات المُسيّرة في المناطق السكنية.

وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية تنقل صواريخ باليستية وطائرات مُسيّرة إلى ذمار، لافتاً إلى أن الغارة في ذمار استهدفت مخازن طائرات، وتمت وفق القانون الدولي.

وأوضح المالكي: إن التحالف يمتلك نظاماً مكانياً لمناطق عدم الاستهداف في اليمن، وأكد أن مزاعم ميليشيات الحوثي بشأن استهداف التحالف لأحد السجون في مدينة ذمار هو محض تضليل، مشيراً إلى أن التحالف سيستمر بدعم الجيش اليمني في التقدم على كافة المحاور. وقال: إن الميليشيات تتحمّل كامل المسؤولية بإخفاء مواقعها العسكرية بين المدنيين، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية تخزّن الطائرات المُسيّرة والصواريخ في صعدة وعمران.

وشدد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية على أن الميليشيات الحوثية انتهكت القانون الدولي بإطلاق صاروخ كروز على مطار أبها، وقال: إن الميليشيات الحوثية تطلق الصواريخ الباليستية عشوائياً، ويسقط مدنيون ضحايا لذلك. وأشار إلى أن قوات التحالف العربي تواصل استهداف الكهوف التي تستخدمها ميليشيات الحوثي مخازن لطائراتها المُسيّرة، وتابع: إن الحرس الثوري الإيراني لا يزال يدعم الحوثي بأسلحة نوعية. (وكالات)