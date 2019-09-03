«النمرود» لسلطان على خشبة مسرح جوركي الخميس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاء بالشارقة كضيف مميز على الدورة ال32 من معرض موسكو الدولي للكتاب خلال الفترة من 4 وحتى 8 سبتمبر االجاري، يستضيف مسرح موسكو للفنون (غوركي)، يوم بعد غد، مسرحية النمرود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي يجسد من خلالها جملة من القضايا والصراعات الإنسانية، باستدعاء قصة أحد أشهر الملوك في التاريخ.

وتروي المسرحية التي جاءت من سينوغرافيا وإخراج الفنان التونسي الراحل المنصف السويسي، وإنتاج مسرح الشارقة الوطني، حكاية النمرود بن كنعان حاكم بابل وملك مملكة آشور الذي عرف عنه الظلم والطغيان وسفك دماء الأبرياء والمسالمين من أهل بابل، ليبقى في صفحات التاريخ عبرة لمن يعتبر، بعد أن أمعن في سلب الناس حقوقهم وأموالهم، ويتناول العمل قصة دخول بعوضة إلى دماغ النمرود هددت حياته وأركان مملكته، ليكون علاجه الضرب بالأحذية على رأسه من الفقراء والمضطهدين، بناء على طلبه من أجل إخراج البعوضة، في دعوة صريحة لأخذ العبرة والعظة من التاريخ.

ويلعب دور البطولة في المسرحية الفنان الإماراتي القدير أحمد الجسمي (النمرود)، ومحمد جمعة (مُخبر الملك الضحّاك)، وعبدالله مسعود، (قائد جيش النمرود)، وأحمد عبدالرزاق (وزير النمرود)، وعبدالله بن حيدر (كابي الحداد)، ومحمد يوسف (الملك شالح صاحب خزانة النمرود)، وكوكبة من ألمع الممثلين الإماراتيين، كما يشرف الفنان محمد العامري على الإدارة الفنية للعمل، ووضع موسيقاها التصويرية الموسيقار إبراهيم الأميري.

وتحفل المكتبة العربية بأعمال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي المسرحية، حيث أصدر سموه مجموعة من الأعمال السردية والمسرحية منها: عودة هولاكو، القضية، والواقع صورة طبق الأصل، وطورغوت، وشمشون الجبار، والإسكندر الأكبر، والنمرود، والحجر الأسود، وعلياء وعصام، وكتاب الله (الصراع بين النور والظلام)، حيث جابت عروضها مسارح الوطن العربي والعالم.