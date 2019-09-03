شكرا لقرائتكم خبر عن أصول استئصال البيروقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبداللطيف الزبيدي

هل قرأت جيّداً المادّة الأولى من «رسالة الموسم الجديد»؟ إنها إطلاق العنان لتغيير جذري في النظام الإداري، أراده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحوّلاً يتجاوز علاج الرتابة البيروقراطية، إلى تغيير كلي في مفاهيم الإدارة والمسؤولية.

لكي ندرك أبعاد هذا التحول المنشود، يجب أن نعود إلى المفاتيح اللغوية، التي تكمن فيها آليات التغيير المطلوب. عندما تمرّ السنين على نظام إدارة وعمل، تتشكل أساليب معينة لحلّ المشكلات، فتصير بمرور الزمن أشبه بوصفات الدواء. الداء الفلاني علاجه كذا. تختفي خصوصية الحالات، بحل واحد لمئات المشكلات.

بتطبيق الوصفة الثابتة على قضايا الناس، تظهر ألوان من الأعراض الجانبية، التي تصبح هي نفسها أدواء جديدة. معضلة البيروقراطية هي أنها تتعامل مع حالات على الورق ليست من دم ولحم وأحاسيس، ولا تدرك آثار ترك المرض بلا علاج. هنا أهمية العودة إلى منابع اللغة. البيروقراطية توهم المسؤول عبر رتابة الإجراءات بأنه هو صاحب الأمر ومالكه الذي يملك مطلق الحرية في تصرفاته. أمّا اللغة فتقول له: إنك المسؤول الذي عليه أن يتحمل المسؤولية المشتقة من السؤال: ماذا فعلت؟ ماذا أنت فاعل؟ إنك ستحاسب على كل خطوة. الوزير في اللغة هو من يحمل الوزر، العبء، الثقل. القائد هو من يقود الآخرين، فلا يمكن أن يكون بعيداً من الميدان الذي هو المعترك والمجال، من جال يجول وصال يصول. يقول محمد بن راشد لهؤلاء: «ليس الخبر كالعيان». يجب أن تكونوا في مواقع طبيعة مسؤولياتكم. صيادو الهامور والشعري لا تحل مشكلاتهم بحلول مشكلات صيادي السلمون في النرويج، ولا بإمضاءات في المكاتب غيابياً. حصاد الوصفات المستوردة في المؤتمرات والمنتديات، ليس بأنجع من نظرية مبتكرة تومض في ذهن مسؤول قضى ساعات عملية في ورشة واقعية بين من يخوضون المعاناة يومياً.

لزوم ما يلزم: النتيجة الإنتاجية: أعظم الإدارة هو أن يبتكر المسؤول أسلوب التنفيذ والإنجاز من الواقع المباشر.

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