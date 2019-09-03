الاحتلال يهدم مسجداً وغرفتين قيد الإنشاء في الخليل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هدمت قوات الاحتلال «الإسرائيلي»، أمس الاثنين، مسجداً وغرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في منطقة خلة الشرباتي بحي جبل جوهر في الضاحية الجنوبية لمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وقال الحاج جوهر الرجبي المشرف على بناء مسجد الأمة، إن مساحة المسجد 160 متراً مربعاً تقريباً، ويحوي بئر مياه سعته نحو 100 كوب مليء بالمياه، قد تم هدمهما من قبل الاحتلال بحجة عدم الحصول على تراخيص للبناء. وأشار إلى أن المسجد في المراحل الأخيرة من التشطيب والتعمير. كما هدم الاحتلال غرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في المنطقة ذاتها، تعود ملكيتهما للمواطن بلال عليان الرجبي. واعتبرت وزارة الأوقاف، في بيان، أن هدم المسجد في الخليل عدوان على المقدسات الإسلامية، وعلى مشاعر المسلمين في فلسطين والعالمين العربي والإسلامي، وهي جريمة تمس بحق المسلم الفلسطيني في حرية أدائه لعبادته، ويعاقب عليها في القانون الدولي.

إلى ذلك، ساد التوتر، في المسجد الأقصى المبارك، خلال اقتحام قوات الاحتلال ومخابراته مسجد قبة الصخرة المشرفة. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام أن شرطة الاحتلال برفقة مجموعة من عناصر المخابرات النسائية حاولت الدخول لمسجد الصخرة بملابس غير محتشمة، فتصدى الحراس لهم، واستدعت الشرطة قوات إضافية واقتحموا المسجد بالقوة. وأضاف الدبس أن شرطة الاحتلال قامت بتصوير حراس المسجد الأقصى الذين تواجدوا في المكان.

ونفذ مستوطنون يوم أمس جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة. وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، بأن نحو 100 مستوطن اقتحموا ساحات الأقصى وتجولوا في باحاته بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال. وشنّت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات واسعة طالت 28 فلسطينياً، من الضفة، في حين رفعت «إسرائيل» القيود المفروضة على دخول شحنات الوقود إلى غزة لتوليد الكهرباء بعد أسبوع من خفض الكميات بمقدار النصف، بسبب تجدد التصعيد بين الطرفين، على ما أعلن مسؤول في وزارة الحرب «الإسرائيلية».(وكالات)