شكرا لقرائتكم خبر عن مها الهنائي ترفع غلة الجوجيتسو إلى 3 برونزيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرزت مها الهنائي لاعبة منتخبنا الوطني للجوجيتسو الميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم للألعاب القتالية المختلطة المقامة في مدينة شونج جو بكوريا الجنوبية، وذلك بمنافسات الجوجيتسو لوزن 52 كجم، والتي أقيمت على مدار اليومين الأخيرين، وشارك بها 3 لاعبين ولاعبتان ضمن بعثة منتخبنا الوطني. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد منتخبنا المشارك في البطولة إلى 3 ميداليات برونزية، بعد أن فاز بطلنا العالمي فيصل الكتبي ببرونزية وزن 85 كجم، وزميله الصاعد عبد الله الكبيسي ببرونزية وزن فوق 85 كجم.

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