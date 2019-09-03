عالم روائي بديل لهيروشيما وناجازاكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في روايتها «حظ كُوكُورا» الصادرة عن الدار العربية للعلوم تتخذ الروائية لمى عمر جمجوم من واقعة أحداث هيروشيما وناجازاكي عالماً بديلاً أو موازياً في العالم الروائي، ولكنها لا تعكس الواقع بشكل مباشر، وإنما تشكّله وفق رؤية جدلية للخير والشر تصوغها بشيء من الفن الإبداعي والمرجعي الواقعي الذي تحيل إليه الواقعة، وقد غلّفت الحادثة (المسرودة روائياً) بمعطيات أخرى تزيدها قيمة، وترفع من نسبة فضولنا لمعرفة المزيد عنها، وتفعل ذلك عبر رابطٍ خفيٍّ تقدّمه مزيّناً على طبق الكلام بعد طبخه بطريقتها، وتزيينه بأزهار (الساكورا). إذ ألقت على بطل روايتها «يوتا» حظ مدينته كُوكُورا التي أنجاها الطقس من القنبلة الذرية، فسحبته برفقٍ من عالمه الواقعي إلى داخل حكاياته، وبعثت به في رحلة استكشاف مجهولة لن يعود منها قبل أن يمر بمرحلة ارتقاء روحي وفكري جميل.

فهل يكون حظ يوتا كحظ مدينته كُوكُورا؟

كُوكُورا تلك المدينة المحظوظة في أحداث هيروشيما وناجازاكي هي مدينته، هنا يبحث يوتا عن ماهية الحياة بين الكتب وقصصها.