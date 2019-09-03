شكرا لقرائتكم خبر عن تسريبات حول تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخرطوم: ”الخليج 365”، وكالات

قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة يرجع إلى تواصل المشاورات بين المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير، فيما كشفت مصادر خاصة عن تشكيلة الحكومة الانتقالية المرتقبة، برئاسة عبدالله حمدوك.

وأشار الكباشي في مقابلة ل«سكاي نيوز عربية»، إلى أن أهم الملفات التي تنتظر الحكومة المرتقبة، هو مسألة تحقيق السلام والملف الاقتصادي.

من جهة أخرى، كشفت مصادر خاصة عن تشكيلة الحكومة الانتقالية المرتقبة، برئاسة عبدالله حمدوك والتي جاءت كالآتي:

الخارجية: أسماء محمد عبدالله (اختيار حمدوك)، والمالية: إبراهيم البدوي، والصحة، أكرم التوم، والتعليم العام، محمد الأمين التوم، والصناعة، طارق عبدالسلام أبو العلا (مرشح من تجمع المهندسين)، والطاقة والتعدين، عادل علي إبراهيم، والري، ياسر عباس النو، والزراعة، عيسى عثمان شريف (اختيار حمدوك)، والثروة الحيوانية، خديجة محمد خير (اختيار حمدوك)، مجلس الوزراء، والسفير عمر منيس (كان ضمن مرشحي قوى التغيير للخارجية)، البنى التحتية، وهاشم الطاهر شيخ طه (ترشيح حمدوك موازنة شرقي السودان والكفاءة)، العمل والشؤون الاجتماعية، ولينا الشيخ محجوب، العدل، ومحمد عبد السلام، الشباب والرياضة، وولاء عصام البوشي، التعليم العالي، وانتصار صغيرون، الثقافة والإعلام، وفيصل محمد صالح، الحكم الاتحادي، وعمر علي جماع (اختيار حمدوك من الإداريين)، الشؤون الدينية، الزين مفرح.

وقالت المصادر إن هناك وزارات تحتاج لوزراء دولة حسب رؤية حمدوك هي: الخارجية، والصناعة والتعدين، والثقافة والإعلام، والشباب والرياضة، والبنى التحتية والاتصالات.

حمدوك يوجه باستئناف الدراسة في جميع الولايات

في أثناء ذلك، وجه حمدوك، أمس الاثنين، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساسي والثانوي في جميع ولايات البلاد كحد أقصى يوم 15 الجاري. جاء ذلك لدى ترؤسه بمجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً لترتيب استئناف الدراسة في مرحلتي الأساسي والثانوي، وذلك بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.

ووجه حمدوك وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بتوفير متطلبات استئناف العام الدراسي.

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من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم الطاهر حسن، أن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي، مبيناً أن الاجتماع وقف أيضاً على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التي فقدت من العام الدراسي خلال الفترة الماضية.

ونقلت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، عن حسن قوله، إن الاجتماع وجه في هذا الصدد بالاستفادة من عطلة السبت وعطلة الدورة المدرسية، لتعويض العام الدراسي.

وقد أعلن والي ولاية الخرطوم الفريق أحمد عبدون، أن استئناف العام الدراسي بالولاية سيبدأ يوم السبت 14 الجاري، مؤكداً التزام حكومة الولاية باستمرار تنفيذ حملات تنظيف البيئة وردم البرك وتعبيد الطرق المؤدية للمدارس.

قرار من البرهان بإعادة إذاعة «بي بي سي»

الى جانب ذلك ،أصدر رئيس مجلس السيادة،الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،قرارا بإعادة بث خدمة إذاعة هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي» في السودان.

وبحسب مصادر مطلعة، فريق «بي بي سي»سيصل إلى الخرطوم في غضون الأيام المقبلة لإكمال التباحث مع السلطات السودانية حول إعادة البث.

وأوضحت صحيفة «الانتباهة»المحلية أن البداية ستكون بولاية الخرطوم ثم الانتقال لولايات أخرى كانت تغطيها خدمة «بي بي سي».

وحجب نظام الرئيس المخلوع عمر البشير،راديو «بي بي سي» عن السودانيين لمدة تسع سنوات لدواع أمنية لم يفصح عنها.

وتمتلك «بي بي سي» قاعدة جماهيرية في السودان،حيث عمل بها عدد من الرموز السودانية أبرزهم الطيب صالح،وأيوب صديق.