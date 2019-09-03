لبنان: هدوء حذر في الجنوب.. وتهديدات «إسرائيلية» عبر ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

سيطر الهدوء الحذر أمس، على الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، بعد العملية التي نفذها «حزب الله» الأحد، ضد دورية «إسرائيلية» في مستوطنة افيفيم والرد «الإسرائيلي» عليها بقصف عدة مناطق جنوبي لبنان، على الرغم من بعض الخروق الجوية وإطلاق منطاد للتجسس فوق الحدود، في وقت عادت فيه «إسرائيل» مجدداً إلى لغة التهديد، وهذه المرة عبر وزير الخارجية الألماني، ما لم يتوقف مشروع الصواريخ الدقيقة ل«حزب الله»، مما يعني أن بقاء احتمالات تجدد المواجهة لا يزال قائماً.

وعادت الحياة إلى طبيعتها في القرى الحدودية على الجانبين، وبدأ السكان يمارسون نشاطاتهم بشكل طبيعي، لكن بقيت آثار من تصعيد الأحد في المواقع التي وصلت إليها صواريخ أطلقها «حزب الله»؛ إذ تمكن رؤية حقول محترقة، بينما تم نصب حاجز تفتيش عسكري في منطقة أفيفيم، فيما قامت دورية لقوات اليونيفيل بأعمال تمشيط على طول الشريط الحدودي في منطقة مارون الرأس.

ونشر «حزب الله» أمس، شريط فيديو، قال إنه لعملية استهداف الآلية العسكرية «الإسرائيلية». ويظهر الفيديو مشهداً واسعاً للمنطقة الحدودية، وآلية تتحرك على طريق قرب منطقة أفيفيم، بحسب صوت علّق على الفيديو. وبعدها، تطلق قاذفة صاروخاً يصيب الآلية التي تنفجر ويتصاعد منها الدخان. ويقول المعلّق: «ينطلق الصاروخ الأول من طراز كورنيت نحو الهدف، ومن نقطة رماية أخرى صاروخ ثانٍ لتأكيد تدمير الهدف»، مشيراً إلى أن الهدف كان يبعد كيلومتراً ونصف الكيلومتر عن خط الحدود وأربعة كيلومترات عن «نقطة الرماية الأولى».

وأوضح مصدر في «حزب الله» أن الصواريخ التي أطلقت الأحد، جاءت رداً على سقوط قتيلين من الحزب في سوريا، مشيراً إلى أن الرد على هجوم الطائرتين المسيّرتين في الضاحية الجنوبية آتٍ أيضاً، وسيكون في الفضاء، من دون تفاصيل إضافية.

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ونفت «إسرائيل» وقوع إصابات، مشيرة إلى أن «حزب الله» أطلق ثلاثة صواريخ مضادة للدبابات على مقر كتيبة «إسرائيلية» قرب أفيفيم، وأنها ردت بإطلاق حوالي مئة قذيفة مدفعية استهدفت الفرقة التي أطلقت الصواريخ. وقالت تقارير إعلامية، إن الجيش «الإسرائيلي» قام بإجلاء جنديين لم يصابا في الحقيقة، لخداع «حزب الله». ورفض الجيش «الإسرائيلي» التعليق على التقارير.

من جهة أخرى، طالب الجيش «الإسرائيلي» لبنان، واليونفيل، بالعمل على وقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران و«حزب الله». وفي الصباح أطلق الجيش «الإسرائيلي» منطاداً تجسسياً مقابل منطقة العاصي في بلدة ميس الجبل المحاذية للأراضي المحتلة.

وبحسب بيانات الخارجية «الإسرائيلية»، طلب الوزير يسرائيل كاتس، من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، نقل التهديد التالي إلى الحكومة اللبنانية: «إذا لم توقفوا أنشطة «حزب الله» ضد «إسرائيل»، فسيتكبد لبنان بأكمله خسائر، وسيُصاب بقسوة».

وقال كاتس في بيان، صدر أمس، إن «إسرائيل» ليست لديها نية لاستمرار تصعيد الوضع، وأضاف: «لكن «إسرائيل» مستعدة للرد بكل قوة على أي هجوم، وتعتبر الدولة اللبنانية هي المسؤول الوحيد في ذلك».

إلى ذلك، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجوم «الإسرائيلي» بالطائرات المسيّرة على الأراضي اللبنانية مؤخراً، مؤكداً وقوف الكويت إلى جانب لبنان في كافة الإجراءات التي يتخذها للدفاع عن أراضيه وحماية سيادته والحفاظ على أمنه واستقراره.