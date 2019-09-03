جونسون يتحدث عن فرص مواتية لتوقيع اتفاقية «بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، امس الاثنين، عقب اجتماع للحكومة، إن الفرصة حول التوصل إلى اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول قضية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست» تزداد. وأضاف أنه يتحدث واثقًا من «تقدم بريكست»، داعيًا النواب في برلمان بلاده إلى التصويت «مع الحكومة» وضد مشروع زعيم المعارضة جيرمي كوربين حول «التأجيل غير الهادف» بريكست. وقال جونسون إن لندن سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31 من أكتوبر المقبل «دون تأخير»، مؤكدًا «لن أدعو لانتخابات» وسنستمر بأجندتنا الحالية. وكان رئيس الوزراء البريطاني هدد بإقصاء النواب من حزب المحافظين الذين يحاولون منع خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وجاء التهديد في وقت تدرس فيه شخصيات بارزة في الحزب المحافظ، بينها وزير المالية السابق فيليب هاموند، طريقة لمنع رئيس الوزراء من سحب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في ال 31 من أكتوبر. ويصر جونسون على أن عليه إبقاء هذا الخيار على الطاولة لإجبار بروكسل على الاستسلام في اللحظات الأخيرة.

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ومع الغموض المحيط بما إذا كان البرلمان قادراً على التوصل إلى حل لأزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي المستمرة منذ ثلاث سنوات، بدأ الحديث عن انتخابات محتملة. وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين «نريد انتخابات عامة للإطاحة (بعصبة جونسون) المتصنعة الشعبوية». وأضاف «علينا الاتحاد لمنع (الخروج) من دون اتفاق، قد يكون هذا الأسبوع فرصتنا الأخيرة».

وقالت لورا كونسبرج المحررة السياسية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): إن جونسون قد يطلب من النواب التصويت على الدعوة إلى انتخابات إذا صوتوا ضد حكومته فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الأوروبي. لكن المتحدث باسم جونسون قال رداً على سؤال عما إذا كان رئيس الوزراء يخطط لانتخابات: «سئل عن هذا في مناسبات كثيرة، وكانت إجابته دوماً أنه لا يريد انتخابات».

ومن شأن الانتخابات أن تطرح ثلاثة خيارات رئيسية، هي تشكيل حكومة تدعم الخروج من التكتل بقيادة جونسون، أو حكومة يشكلها حزب العمال ويقودها كوربين، أو برلمان معلق قد يؤدي إلى حكومة ائتلافية أو حكومة أقلية. (وكالات)