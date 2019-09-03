المنصوري والنيادي يتوجان فترة تدريبهما في موسكو بنجاح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكنَّ هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 من سبتمبر الجاري، وسلطان النيادي، رائد الفضاء البديل لنفس المهمة، من اجتياز الاختبارات النهائية للمهمة بنجاح، وذلك في مركز «يوري جاجارين» لتدريب رواد الفضاء، بمدينة النجوم في موسكو.

واستمرت الاختبارات على مدار يومين، بدأت بتوجه الرواد لتحية المسؤولين من مركز التدريب، قبل اختيار سيناريوهات الاختبار التي تكون في مظاريف مغلقة يقوم كل رائد فضاء بسحب واحدة منها عشوائياً. واستمرت الاختبارات لأكثر من 6 ساعات يومياً، حيث يتم اختبار كل طاقم على حدة.

وتضمنت الاختبارات، كيفية التعامل مع حالات الطوارئ المختلفة، ومحاكاة القسم الروسي في محطة الفضاء الدولية (ISS)، ونظام الشحن الوظيفي (FGB)، ونظام إدارة البيانات، إضافة إلى اختبار محاكاة المركبة الفضائية «سويوز» التي ستقل طاقم المهمة إلى محطة الفضاء الدولية في 25 من سبتمبر الجاري.

وشملت الاختبارات النهائية محاكاة عدد من الحالات الطارئة للطاقم خلال عمليات الإطلاق والهبوط والالتحام، وأثناء الوجود على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى كيفية التعامل مع التشغيل الزائف لمستشعر الهبوط، ومشاكل نظام الدفع وانقطاع الاتصال، وزيادة ثاني أكسيد الكربون خلال وجودهم على متن مركبة «سويوز».

وفي اختبار محاكاة الطوارئ في القسم الروسي على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، تمكن رواد الفضاء من اجتياز اختبار التعامل مع فشل جهاز الاتصالات، ونظام إمدادات الأكسجين، وانقطاع التيار الكهربائي، وتوقف أنظمة الكشف عن الحرائق، وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ.

من جانبه، قال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، يوسف حمد الشيباني: «فخورون بنجاح هزاع المنصوري وسلطان النيادي في الاختبارات النهائية، مما يؤكد أن أبناء الإمارات يستحقون إيمان القيادة الرشيدة بهم وبقدراتهم على النجاح في مواجهة التحديات في شتى القطاعات والتخصصات».

وأضاف: «مهمة إرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية، تعد البداية لبناء منظومة متكاملة، نهدف من خلالها إلى استدامة برنامج الإمارات لرواد الفضاء، وتأهيل وتدريب المزيد من رواد الفضاء الإماراتيين، للمساهمة في إثراء المنطقة العربية بشكل خاص، والمجتمع العلمي الدولي».

وقال سالم حميد المري، مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية في مركز محمد بن راشد للفضاء، مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إن «الاختبارات التي خاضها المنصوري، النيادي، تلخص كل مراحل التدريب في مركز «يوري جاجارين» بمدينة النجوم في موسكو، في مهمة الوصول إلى محطة الفضاء الدولية».

وأضاف المري أن «أعضاء لجنة الاختبارات أشادوا بالكفاءة المهنية والمعرفة النظرية والمهارات العملية التي يمتلكها الطاقم الرئيسي والبديل لمهمة 25 من سبتمبر».