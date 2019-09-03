فضية لجودو الإمارات في البطولة العربية بتونس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز لاعب نادي اتحاد كلباء أحمد جاسم سيف، الميدالية الفضية في البطولة العربية المفتوحة للأندية والمنتخبات العربية التي تختتم اليوم الثلاثاء في تونس ويشارك في البطولة 400 لاعب ولاعبة من 40 نادياً على مستوى الوطن العربي.

جاء تتويج الصاعد أحمد جاسم بعد خسارته في النهائي الذهبي أمام بطل إفريقيا والمصنف الأول التونسي لوصيف أمين في وزن تحت 60 كجم، فيما أحرز برونزية المركز الثالث لنفس الوزن لاعب نادي الحراش الجزائري بوبطره عبد اللطيف وجاء في المركز الرابع لاعب نادي القادسية الكويتي كاكاروف.

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وكان نزال لاعبنا أحمد جاسم أمام اللاعب لوصيف مثير أمام حشد جماهيري تونسي كبير آزر اللاعب التونسي، إلا أن لاعبنا الصاعد كان بحجم التحدي ليكسب إعجاب واحترام الجميع.

ومن نتائج البطولة خسر لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة حارب جمعة، في الدور قبل النهائي من منافسات تحت 90 كجم أمام لاعب نادي الصفاقسي الرياضي التونسي جرداك الذي أحرز البرونزية، فيما خسر لاعب نادي اتحاد كلباء عيسى محمد جميل في الوزن نفسه، أمام لاعب نادي الشبيبة الجزائري سمير مولى.

وتختتم البطولة اليوم بمنافسات الأشبال التي تشهد مشاركة عدد من لاعبي أنديتنا، ويرأس بعثة جودو الإمارات محمد جاسم السجواني الأمين العام المساعد عضو الاتحاد العربي للجودو وتضم 14 لاعباً من مختلف الأندية وهم حارب جمعة وسعيد النقبي وعلي حسن الدرمكي وعيسى محمد جميل وأحمد جاسم، راشد الحوسني وزايد فيصل وعبد الله سعيد حارب وعبد الرحمن حمو وسعيد الشامسي وعبد الله حمو، فيصل سالم وسعيد مبارك وعبد الرحمن السيد بجانب الأجهزة الفنية والإدارية.