«الوطنية للانتخابات» تدعو للالتزام ببرامج الحملات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:سلام أبوشهاب



أكدت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ضرورة التزام المرشحين ببرنامج الحملات الانتخابية المقرر وفق الجدول الزمني الذي سبق إعلانه، مشيرة إلى أنها ستعلن بعد غد الخميس، بدء فترة الحملات الدعائية للمرشحين التي تنطلق يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقالت اللجنة في تصريحات ل«الخليج» إنها تتابع وتراقب الملاحظات على بعض المرشحين الذين يحاولون التعريف بأنفسهم بطرق غير مباشرة قبل الحملات الانتخابية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام التام ببرنامج الحملات الانتخابية الذي يبدأ الأحد المقبل، مشيرة إلى أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه من يرتكب المخالفات.

وتعلن اللجنة، اليوم الثلاثاء، القائمة النهائية للمرشحين، التي ضمت 496 مرشحاً ومرشحة بعد انسحاب 3 مرشحين في وقت سابق، حيث تم انسحاب مرشحتين من قائمة إمارة دبي، وانسحاب مرشح من قائمة إمارة أبوظبي حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي، وبذلك فإن قوائم المرشحين أصبحت بعد الانسحابات الثلاث 134 مرشحاً في إمارة أبوظبي، و88 مرشحاً في إمارة دبي، و 114 في إمارة الشارقة، و26 في إمارة عجمان، و 61 في إمارة رأس الخيمة، و 20 في إمارة أم القيوين، و 53 في إمارة الفجيرة، مؤكدة أن تلقي طلبات الانسحاب للمرشحين مستمر حتى 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

من جانب آخر، أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن تقديم أسماء وكلاء المرشحين يبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء، ويستمر حتى 15 سبتمبر / أيلول الجاري، موضحة أن المادة (27) من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2019، تجيز لكل مرشح أن يختار وكيلاً عنه من بين أعضاء الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها المرشح نفسه، ويتم التقدم بطلبات اختيار وكلاء المرشحين إلى لجنة الإمارة وفق النموذج المعتمد (طلب توكيل عن مرشح) خلال الفترة المحددة التي تبدأ اعتباراً من يوم غد الأربعاء، وتستمر 12 يوماً، على أن تكون قبل اليوم المحدد للانتخابات بسبعة أيام على الأقل، ويتم اعتماد وكلاء المرشحين من قبل لجنة إدارة الانتخابات.

ويشترط أن يرفق بطلب توكيل عن مرشح صورة من بطاقة هوية الشخص المراد توكيله صادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وصورتين شخصيتين ملونتين حديثتين للشخص المراد توكيله، ويقتصر دور وكيل المرشح على حضور عمليتي الاقتراع والفرز، ويمارس الوكيل صلاحيات المرشح في هذا الخصوص في حدود وكالته.

وتستخدم استمارة طلب توكيل عن مرشح عند اختيار المرشحين لوكلائهم من بين أعضاء الهيئات الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها كل منهم، وهي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب وتوقيعه وتاريخ تقديم الطلب، وأيضاً رأي لجنة الإمارة (التي تتولى رفع الطلبات إلى لجنة إدارة الانتخابات)، وقرار لجنة إدارة الانتخابات بشأن الطلب واعتماده.