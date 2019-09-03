شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشقرة: بعض الشعر جعجعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حوار: نجاة الفارس

أكد يوسف الشقرة، رئيس اتحاد كتاب وأدباء الجزائر، أن الشعر ليس تسلية وإنما رسالة، موضحاً أنه يقدّر النص المثقف، لا النص الفارغ الأجوف، وقال في حواره ل«الخليج»: «لدي أكثر من 20 مخطوطاً ولكن أتركها تتخمر»، ولفت إلى أن بعض الشعر المكتوب بسرعة الآن جعجعة.

* كيف تنظر إلى المشهد الأدبي في الجزائر؟

- المشهد الأدبي في الجزائر خطا خطوات كبيرة وعملاقة، وهو مبشر، متنوع، وثري ثراء هذه الأرض الممتدة، فالجزائر تشتمل على 48 محافظة، المسافات بينها متباعدة، بالتالي هناك إرث ثقافي في كل منطقة يغني الإرث الآخر، أضف إلى ذلك أن الموقع الجغرافي للجزائر قريب من أوروبا، وقريب من إفريقيا، ما يكسبها ثروة أخرى، هذه التفاعلات أعطت للجزائري قدرة كبيرة على التأقلم والخلق والإبداع، فضلاً عن التراث الأمازيغي الغني جداً.

* كيف تقيّمون مشاركة المرأة في الحركة الأدبية في الجزائر؟

- المرأة منذ الثورة الجزائرية كانت فاعلة لأنها كانت ترافق أخاها في الجبال، وتقف إلى جانبه في محاربة المستعمر، وكانت تنشد له الأغاني والأشعار والأهازيج لتحفزه، وبعد الاستقلال أصبحت فاعلة في الحياة العامة وتطورها السريع، وهي تنتج شعراً وموسيقى ومسرحاً، والكثير من الفنون، ولدينا العديد من النساء هن رؤساء فروع لاتحاد الكتاب الجزائريين.

* ماذا يحتاج الشاعر كي يكون ناجحاً ومتألقاً؟

- لكل شاعر مزاجه والشعر شطحات، الشاعر دائماً حالم، ويختلف بما يمتلك من زاد، وإذا كانت مداركه وثقافته واطلاعه واسعة سيكون نصه مؤثثاً واعياً، الشاعر هو المقل في الزاد والمخزون، أنا لا أؤمن بنص تهريجي، هناك الكثير من يملأون المنصة صخباً، ويقولون إن هذا شعر، قد يعجب القاعة وتصفق لطريقة الإلقاء ربما، أو لكاريزما الشخص، ولكن عندما يجسد هذا النص على ورق، أو عبر النت ويقرأه الآخر ماذا سيجد فيه؟ سيجد جعجعة وكلاماً لا معنى له، ولا إدراك فيه، النص الذي لا يوقد في أعماقك ذلك المارد العنيد، ويحركك إلى جهات أخرى للبحث فهو ليس بنص.

Advertisements

* ما دور الشعر في الحياة؟

- الشعر هو الحياة ذاتها، فعندما نفقد أحاسيسنا اللذيذة هل يبقى للحياة طعم؟ وإن لم نغذّ الروح كيف سيكون الإنسان؟ سيكون هناك روبوت آلي، أحاسيسنا تغذيها العواطف، والعواطف يغذيها ذلك الكلام الجميل، ومن الكلام الجميل تأتي العاطفة لتغذي العقل، وتجعله يتحرك في بناء مجتمعه، هذا هو الشعر الذي أراه، فأنا لا أرى الشعر تسلية، الشعر رسالة، مثلما كان في العصر الجاهلي مثلاً، كان يحفز في المدح، وفي الرثاء وفي الحماسة وفي الحروب، وكان الشاعر يحتفى به في مولده لأنه لسان القبيلة، مثل الإعلام الآن، معنى ذلك أنه كان يؤثر، وبقي على رسالته إلى يومنا هذا، ولكن بتطور العصر تطورت الأدوات وتطورت الرسائل المشفرة في الإبداع الأدبي، عموماً حتى لا نمدح الشعر فقط، فقد ظهرت أنواع أخرى تواكب الشعر، ولكن يبقى الشعر هو سلطانها.

* كيف يمكن النهوض باللغة العربية؟

- العربية محمية فهي لغة القرآن، والقرآن يحميه من خلق الدنيا ومن فيها، هذه اللغة هي التي تغذي كل أنواع الإبداع الأدبي وهي التي نكتب بها، وبالتالي فإن ممارستنا اليومية لها هي التي تحافظ عليها، فاللغة تموت إذا لم نعتن بها، وإذا هجرها أهلها.

* كم بلغ عدد إصداراتك، وما العمل الذي تعتبره نقلة نوعية في مسيرتك الأدبية؟

- لدي 8 دواوين شعرية، وفيها ما ترجم إلى اللغة الإنجليزية وإلى الفرنسية، وأنا لست من الشعراء الذين يكتبون يومياً لأنني أشتغل على النص، لأنني من الناس الذين يخافون كثيراً، فالشعر مسؤولية، وعندما تضع مولوداً ولا تعتني به سيخرج سفاحاً إرهابياً قاتلاً، أما إذا رعيته بهدوء وعلمته مكارم الأخلاق، سيكون عالماً، النص الشعري هكذا، أريده أن يكون ولداً صالحاً له ثقافته، أنا مع النص المثقف، النص المؤثث، لا مع النص الفارغ الأجوف.

أما الديوان الذي أعتبره نقلة نوعية، وربما أعتبره بداية كتابتي للشعر، فهو آخر ديوان نشرته وهو «اليوسفيات».

* ما مشروعك الأدبي المقبل؟

- لدي أكثر من 20 مخطوطاً ولكني أتركها تتخمر، تعلمت ذلك من أمي عندما كانت تصنع العجينة وتتركها تتخمر، ثم بعد ذلك تخبزها وتضعها في الفرن، ديواني القادم بعنوان «من كتاب المهدي الأخير»، هناك ربما من يقرأ إحالة في العنوان، ولكن في حقيقة الموضوع المهدي هو اسم حفيدي الأول.