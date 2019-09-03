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تفكيك عبوتين ناسفتين فى الرمادى بالعراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى فى محافظة الأنبار بالعراق، بأن القوات الأمنية فككت عبوتين ناسفتين فى مدينة الرمادى، مساء أمس الاثنين.

وقال المصدر فى حديث لـ"السومرية نيوز"،  إن قوة من مكافحة المتفجرات تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين عبارة عن جليكان سعة 20 لتر ضمن منطقة الطاش فى مدينة الرمادى.

وأوضح المصدر، أن تفكيك العبوتين تمت دون أى إصابات بشرية تذكر.

 

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