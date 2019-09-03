قائد عسكري قطري يزور دولة عربية

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، فإن الغانم سيشارك في ندوة كبار القادة التي تعقد ضمن فعالية تمرين الأسد المتأهب 2019، وزيارة القوات القطرية المشاركة في التمرين.

وأشارت إلى أن الزيارة تأتي "تعزيزا لأطر التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين الشقيقين".

وأعلنت الدوحة، الخميس الماضي، تعيين سفير جديد لها بالأردن، في خطوة مماثلة للمملكة، بعد عامين من خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، إثر الأزمة الخليجية.

​ففي 16 يوليو/ تموز، كانت المملكة الأردنية الهاشمية قد أعلنت استعادة العلاقات بشكل كامل مع قطر، بعد عامين من سحب سفيرها لدى الدوحة.

وعين الأردن سفيرا جديدا له في قطر في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة.

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وأعلنت الحكومة الأردنية تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرا للبلاد في قطر.

وأشار الأردن في بيانه "قامت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 5199 بتاريخ 2019 المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير السيد زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر".

​وأجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا، الأحد، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد عودة العلاقات بين البلدتين.

وأعلن الديوان الملكي الأردني، "جلالة الملك عبدالله الثاني بحث في اتصال هاتفي مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والنهوض بها في مختلف المجالات، وبما ينعكس إيجابا على الشعبين الشقيقين".