أول زيارة خارجية لأمير الكويت بعد تعافيه من الوعكة الصحية (صور)

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، من المقرر أن يتوجه الشيخ صباح إلى العاصمة واشنطن في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس 12 سبتمبر/أيلول.

وفي هذا الصدد، قالت متحدثة باسم الرئيس الأمريكي، ترامب، يوم الجمعة 30 أغسطس / آب، إنه سيستضيف أمير الكويت، يوم 12 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأضافت ستيفاني غريشام، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان، إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان "التطورات الإقليمية والتعاون الأمني الثنائي وقضايا مكافحة الإرهاب"، وفقا لـ"رويترز".

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وكان الديوان الأميري كشف في الـ18 من الشهر الجاري، أن الشيخ صباح تعافى من عارض صحي ألم به بعد أن أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة، دون ذكر أي تفاصيل أخرى حول هذا العارض.

وسجل أمير الكويت أول ظهور له بعد الوعكة الصحية، يوم الإثنين 26 أغسطس / آب، حيث استقبل ولي العهد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئیس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، إن "الاستقبال جرى في قصر بیان، في مؤشر على أنه رسالة طمأنة للكويتيين على الوضع الصحي لأمير البلاد".