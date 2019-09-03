دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مراجعة لسماعة الرأس HyperX Cloud MIX: عصفورين بحجر واحد! ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة HyperX سماعة رأس جديدة؛ HyperX Cloud MIX، والتي تعتبر مخصصة للألعاب إذ أنها متوافقة مع بلايستيشن 4 الـ Xbox ونينتندو سويتش والـ VR وكذلك الحواسب المحمولة والحواسب المكتبية، وعلاوًة على ذلك الأجهزة المحمولة الأجهزة اللوحية.

تدعم هذه السماعة تقنية البلوتوث، لذا ستتمكن أيضًا من استخدامها لاسلكيًا.

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إليكم مراجعة لسماعة الرأس HyperX Cloud MIX:

داخل الصندوق

تقدم الشركة جميع الأشياء الأساسية داخل الصندوق، بما في ذلك حافظة من النايلون مع سماعة الرأس، هذا وبالإضافة إلى كابلين بجودة مختلفة، إذ سيعطيك إحداهما إمكانية التحكم بمستوي الصوت أو كتم الميكروفون، في حين سيتوافق الكابل الأخر مع استخدامات الحواسب المحمولة أو المكتبية التي تستخدم منفذين منفصلين؛ منفذ مخصص للسماعات ومنفذ مخصص للميكروفون.

وعلاوةً على ذلك، ستجد بالصندوق أيضًا مايكروفون إضافي منفصل والذي يمكن استخدامه مع الحواسب.

التصميم

تأتي السماعة بتصميم مميز باللون الأسود مع أبعاد متوسطة عن أي سماعة رأس عادية، فهي تأتي بارتفاع 191 ملم وطول 155 ملم وسمك 76 ملم، ومع ذلك، فإنها خفيفة الوزن حيث يبلغ وزنها 260 جرام بدون الميكروفون الخارجي، و275 جرام عند تركيب الميكروفون الخارجي. وتتميز هذه السماعة بتصميم من الألومنيوم.

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من أهم ما يميز هذه السماعة هو أنها تستخدم معرفات الـ 40 ملم أو ما يعرف باسم الـ HyperX Dual Chamber، وهو نظام تستخدمه الشركة لتقديم مستوي جيد من Bass مع عدم فقدان التفاصيل الأخرى للصوت خصوصًا وأنها تحتوي على أفضل الترددات استجابةً بداية من 10 هرتز إلى 40 ألف هرتز مع مقاومة 40 أوم.

جدير بالذكر أنه لا يمكن طي هذه السماعة، وهو الأمر الذي قد يجعلها تأخذ مساحة عند وضعها داخل الحقيبة. كما يوجد بالسماعة أيضًا موصلان بالجوانب، واللذان لا توجد مشكلة معهما عند توسيع السماعة للحد الأقصى، ولكن قد تكون هناك مشكلة إذا تم اشتباكهما بأي شيء أثناء الحركة، وهو أمر نادر بل وصعب الحدوث.

ويوجد بالسماعة عددًا من الأزرار والتي يمكنك من خلالها التحكم بالسماعة، فهناك زر لتشغيل السماعة وتوصيلها بالأجهزة، هذا وبالإضافة إلى زر للتحكم في تشغيل وإيقاف الموسيقي من ضغطة واحدة وتغيير الأغنية من ضغطتين أو الرد على مكالمات من ضغطة واحدة، وكذلك أزرار التحكم بالصوت.

يوجد أيضًا مساعد داخلي بالسماعة والذي يقوم بتنبيهك لتشغيل السماعة وتوصيلها مع الأجهزة، كما انه يعطيك تنبيه بمستوي البطارية في حالة كانت منخفضة. هناك أيضًا مؤشر صغير يقوم بالإضاءة عند تشغيل السماعة واقترانها مع الأجهزة، كل هذا إلى جانب منفذ microUSB لشحن البطارية.

من اعلي تأتي السماعات مبطنة بشكل جيد يضمن الراحة أثناء الارتداء مع شعار شركة HyperX، في حين من الجانبين ستري شعار HyperX مكتوب باللون الفضي.

جدير بالذكر أن هذه السماعة تضمن لك الثبات على الرأس أثناء الارتداء، لذا لن تواجه أي مشكلة عند ارتدائها أثناء الجري أو ممارسة الرياضة.

الصوت والأداء

توفر السماعة أداء مذهل بشكل عام، فمع الموسيقي ستتمتع بمستويات منخفضة أو مرتفعة مع تقنية الـ Bass وسيتم ذلك بشكل جيد وسلس. وتوفر السماعة كافة التفاصيل بشكل واضح مع الموسيقي وحتى مع المستويات المرتفعة، ستجد أن معدل Treble منخفض بشكل أساسي في السماعة مع إمكانية تعديله عبر برنامج التشغيل الخاص بالهاتف أو الجهاز المستخدم. جدير بالذكر أنه لا يوجد تطبيق لوضع تخصيصات مع السماعة.

وبالنظر إلى أنها سماعة ستريو، فهي تفتقد القدرة على تشغيل وضعية الصوت المحيط والذي توفره سماعات أخري من نفس الفئة السعرية أو حتى أقل.

ومع الألعاب، تقدم السماعة تجربة رائعة ومريحة للغاية لفترة تقارب الـ 5 ساعات متواصلة من اللعب، ولكن جدير بالذكر انه قد تواجه مشكلة في مزامنة الصوت عند استخدامها بتقنية البلوتوث إذ وصل معدل تأخيرها ما بين 170 مللي في الثانية إلى 185 مللي في الثانية وهذا يعد مناسب إلى حد ما مع الألعاب العادية، ولكن مع الألعاب التنافسية، ستحتاج إلى توصيلها بموصل 3.5 ملم. وفيما يتعلق بقوة ومعدل ارتفاع الصوت، توفر السماعة بالفعل صوت عالي جدًا بشكل ملحوظ.

جدير بالذكر أيضًا انه عند استخدام تقنية البلوتوث، لن تعطيك السماعة الـ Hi Res، ولكن ستدعم الـ SBC والـ AAC وأيضًا الـ aptX.

يأتي الميكروفون الخارجي بالسماعة من نوع Boom وهو عازل للضوضاء من جميع الاتجاهات، ويأتي بحساسية حتى -42dBV واستجابة من 50 هرتز إلى 18000 هرتز، كما أنه سهل الفك والتركيب ومرن الحركة. وبالطبع عند توصيل الميكروفون الخارجي، سوف يتوقف الميكروفون الداخلي عن العمل.

البطارية

تأتي سماعة HyperX Cloud MIX ببطارية خارقة، حيث توفر 20 ساعة عند تشغيلها مع تقنية البلوتوث.

السعر

تتوفر سماعة HyperX Cloud MIX بسعر 199 دولار أمريكي أو 899 ريال سعودي.

هذا الموضوع مراجعة لسماعة الرأس HyperX Cloud MIX: عصفورين بحجر واحد! ظهر على التقنية بلا حدود.