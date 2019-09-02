الان تتابع الإعلامية الكويتية فجر السعيد تكشف تفاصيل حالتها الصحية: أزمة صعبة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
في أول ظهور بعد مرورها بحالة صحية سيئة سافرت على إثرها إلى الخارج لتلقي العلاج، قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد إنها في طريقها للتماثل إلى الشفاء رغم صعوبة الحالة التي مرت بها ووصلت لحد الغيبوبة.
وقالت فجر السعيد، في تصريح لقناة «سكوب» الاثنين، إن حالتها تحتاج إلى نحو شهرين لاجتياز مرحلة إعادة التأهيل الصحي لتستعيد القدرة على السير والحركة بشكل طبيعي.
وأعربت السعيد عن سعادتها لما اكتشفته من حب الناس الذي اعتبرته نعمة إلهية وفرصة لترى في حياتها نتيجة ما زرعته، كما أكدت على راحة ضميرها كونها لم تقل يوما إلا ما يتفق مع قناعتها.
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