سامسونج تعلن موعد طرح هاتفها الأسطوري " Galaxy M30s "

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

Galaxy M30s

كتب الخليج 365 ـ متابعات

منذ أيام قليلة ظهر تسريب يتحدث عن أن سامسونج ستقدم لنا قريباً هاتف جديد تابع لسلسلة Galaxy M سيأتي ببطارية ضخمة بقوة 6000 ميلي أمبير واليوم أكدت الشركة على هذا الهاتف وموعد الإعلان عنه.

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سامسونج أكدت إنها ستعلن يوم 18 سبتمبر في الهند عن هاتف Galaxy M30s وهذا الهاتف سيأتي ببطارية بقوة 6000 ميلي أمبير وأكدت أيضاً أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED وذكرت تسريبات سابقة أن قياس الشاشة سيكون 6.4 بوصة.

أيضاً ذكرت التسريبات السابقة أن الهاتف سيأتي بمعالج Exynos 9610 ورامات بحجم 4 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت وثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 48 ميجا بيكسل.

كذلك الصور التي ظهرت اليوم كشفت عن شكل هاتف Galaxy M30s من الجهة الخلفية وتصميم الكاميرات.