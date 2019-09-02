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الإثنين 2 سبتمبر 2019
Galaxy M30s
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
منذ أيام قليلة ظهر تسريب يتحدث عن أن سامسونج ستقدم لنا قريباً هاتف جديد تابع لسلسلة Galaxy M سيأتي ببطارية ضخمة بقوة 6000 ميلي أمبير واليوم أكدت الشركة على هذا الهاتف وموعد الإعلان عنه.
سامسونج أكدت إنها ستعلن يوم 18 سبتمبر في الهند عن هاتف Galaxy M30s وهذا الهاتف سيأتي ببطارية بقوة 6000 ميلي أمبير وأكدت أيضاً أن الهاتف سيأتي بشاشة OLED وذكرت تسريبات سابقة أن قياس الشاشة سيكون 6.4 بوصة.
أيضاً ذكرت التسريبات السابقة أن الهاتف سيأتي بمعالج Exynos 9610 ورامات بحجم 4 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 64 جيجا بايت وثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية فيهم بدقة 48 ميجا بيكسل.
كذلك الصور التي ظهرت اليوم كشفت عن شكل هاتف Galaxy M30s من الجهة الخلفية وتصميم الكاميرات.
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كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تعلن موعد طرح هاتفها الأسطوري " Galaxy M30s " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.