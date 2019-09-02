شاهد.. خطيب "مايا خليفة" يثير الجدل بعد إعتزالها الأفلام الإباحية 

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

مايا خليفة

كتب الخليج 365 ـ متابعات

عقب أيام من حوارها مع برنامج "Hard Talk"مع هيئة الإذاعة البريطانية "bbc"، أثار الطباخ السويدي روبرت أنبديرج، الجدل حول زواجه من نجمة الأفلام الإباحية المُعتزلة ذات الأصل اللبناني مايا خليفة، عقب مرور شهور على خطوبتهما، في أحدث ظهور لهما، عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".



وظهرت "مايا" بأزياء سوداء شفافة وجريئة، مع تسريحة شعر انسيابية، ممسكة بكأس من الخمر فيما أطل "أنبديرج" ببدلة "مودرن" زرقاء اللون، ورابطة عنق تحمل اللون نفسه، خلال احتضانه لها، حاملا في اليد الأخرى كأسا من اللبن، معلقا باللغة الإنجليزية: "زوجتي".

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وردت العروس على زوجها في المنشور، معلقة: "متأكد من أنك كنت تريد أن تهمس (يمكننا الحصول على البرغر بعد هذا)".

وخلال 14 دقيقة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يتجاوز الـ14 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، أبرزها: "مبروك الزواج"، و"أنتما زوجان رائعان، تهانينا لكما"، و"لا أستطيع التصديق أنه يوجد شاب عاقل يقبل بالارتباط بنجمة أفلام إباحية"، و"أتمنى لكم حياة سعيدة".

ملخص حوار مايا خليفة مع بي بي سي وخلال مُقابلتها ببرنامج "Hard Talk"، تحدثت مايا خليفة صاحبة الـ 26 عاما، عن تفاصيل جديدة في حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تعرضت للعديد من الابتزازات للاستمرار في العمل، مشيرة إلى إنها تشعر بالخجل والألم عندما تصطدم بالناس في الأماكن العامة، قائلة، "الجميع يحدق فيّ، فأشعر أنهم قادرون على رؤيتي دون ملابس، ولم أعد أشعر بالخصوصية".

وأوضحت الفتاة العشرينية، أن العائلة تبرأت منها، عقب معرفتهم بطبيعة عملها، مؤكدة، "أصبحت وحيدة وأشعر بالغربة، بخاصة عقب اعتزالي المهنة"، مضيفة: "أدركت أن بعض الناس لا يمكنهم التغاضي عن الأخطاء".

خطوبة مايا خليفة أعلنت ممثلة الإباحية المعتزلة مايا خليفة، عن خطبتها للطاهي السويدي، في مارس الماضي، حيث نشرت صورة لخاتم الخطوبة، حين عرض عليها روبرت أنبديرج، صاحب الـ 26 عاما، الزواج خلال عشاء رومانسي في شيكاغو.