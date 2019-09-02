والد الدوقة "ميجان".. أوامر ملكية بوقف رؤية حفيدي 

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

الدوقة ميجان

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت الدوقة "ميجان ماركل"، أنها لن تتحدث مع والدها، توماس ماركل، مرة أخرى، وذلك بسبب خيانته المستمرة.

Advertisements

وكشفت صحيفة "ذا صان"، أن ميجان ماركل والأمير هاري يرفضان أن يرى "توماس" ابنهما آرشي هاريسون، فاتخذت دوقة ساسكس قرارها بمقاطعة والدها، وإنهاء علاقتها به.

وسبق أن أجرى "توماس ماركل" حوارا مع صحيفة "ميل أون ساندي"، واشتكى من أنه لم ير زوج ابنته ميجان ماركل وحفيده، كما أنه (هاري) لم يأت إليه لطلب يد ابنته ميجان، كما أنه لم ير صورة لحفيده.

ويشار إلى أن ميجان ماركل حاولت الاتصال بوالدها، وكتبت له رسالة، وقال أصدقاءها، إن والدها لا يتصل بها أو يكتب لها، رغم أن رقمها لم يتغير، وكان يتهمها مرارًا، بعدم الرغبة في التواصل، وذلك خلال مقابلات عديدة له مع الصحافة البريطانية، وطلبت ميجان منه التوقف عن إدخال الصحفيين في علاقتهما، لكنه لم يستجب لطلباتها.