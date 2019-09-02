"أنصار الله" تعلن إحباط زحف قوات سعودية وسودانية في حجة

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© REUTERS /
وأضاف أن مقاتلي "أنصار الله" والقوات الموالية للجماعة تمكنوا من التصدي للزحف الذي استمر 24 ساعة، وإفشال محاولة التقدم.
وذكر أن "طيران التحالف الحربي حاول إسناد مقاتليه بشنه أكثر من 22 غارة جوية إلا أن قواته منيت بالهزيمة".
ووفقاً للعميد سريع، "سقط عشرات القتلى والجرحى من القوات المهاجمة، كما تم تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية التابعة لهم".
وأشار إلى "تنفيذ عملية هجومية معاكسة على القوات المهاجمة والالتفاف عليها ومحاصرتها، ما أدى إلى إصابتها بالذعر وتلوذ بالفرار تاركة جثث قتلاها وجرحاها".
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