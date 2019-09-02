هل تشتعل حرب 2006 بين حزب الله وإسرائيل من جديد؟

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وبحسب ما تقوله "رويترز" فإن إسرائيل تظاهرت بذلك لتثبيط أية نية لدى "حزب الله" لتصعيد العمليات القتالية مما يثبت حرص العدوين القديمين على تجنب نشوب حرب شاملة في وقت يزداد فيه التوتر بالمنطقة.

وعرضت وسائل الإعلام الإسرائيلية صورا لطائرة هليكوبتر تابعة للجيش وهي تنقل على ما يبدو جنديين مصابين إلى المستشفى بعدما "حزب الله" اللبناني صواريخ مضادة للدبابات عبر الحدود.

لكن شخصا جرى إطلاعه على عملية الإجلاء، تحدث إلى "رويترز" شريطة عدم نشر اسمه، قال إن الجنديين لم يصابا في واقع الأمر ووضعت لهما ضمادات عليها دماء غير حقيقية واصفا ذلك بأنها "عملية حرب نفسية مفاجئة".

وقال "حزب الله" إنه دمر آلية عسكرية إسرائيلية مدرعة مما أسفر عن مقتل وإصابة من كانوا داخلها. وبث الحزب لقطات لضرب صاروخين لمركبة متحركة. وقالت إسرائيل إنه لم يسقط أي قتلى.

وبدأ التصعيد بعد هجوم بطائرات مسيرة على ما وصفه مسؤول أمني بأنه هدف مرتبط بصواريخ دقيقة التوجيه في الضاحية الجنوبية لبيروت. وحمل "حزب الله" إسرائيل مسؤولية هذا الهجوم مما أثار مخاوف من اتساع الصراع في المنطقة.

وأضاف "حزب الله"، أن اثنين من أعضائه قتلا خلال ضربة جوية إسرائيلية في سوريا يوم السبت. وقالت إسرائيل إن هذه الضربة منعت هجوما بطائرات مسيرة بقيادة إيرانية على إسرائيل.

واكتفى الطرفان، اللذان خاضا حربا لمدة شهر في عام 2006، بذلك على ما يبدو واستأنفا ممارسة أعمالهما المعتادة اليوم الاثنين وعاد الهدوء إلى المنطقة الحدودية.

وأثارت إسرائيل قبل أيام المخاوف باتهامها إيران بتعزيز جهودها من أجل إمداد "حزب الله" بمرافق إنتاج صواريخ دقيقة التوجيه، بينما نفى "حزب الله" ذلك.

وتلقي إسرائيل اللوم بشكل متزايد على لبنان ككل في السماح لـ"حزب الله"، المشارك في الائتلاف الحاكم، بزيادة نفوذه العسكري والسياسي.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان مصور بثه على "تويتر" اليوم الاثنين، إلى احتمال أن تلجأ إسرائيل لشن عمل عسكري في المستقبل لمنع "حزب الله" من امتلاك صواريخ يمكن توجيهها بدقة تجاه أهداف في إسرائيل.

وقال "سنواصل القيام بكل ما يلزم للدفاع عن إسرائيل في البحر والبر والجو. سنواصل مواجهة تهديد الصواريخ دقيقة التوجيه".

وقال إسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم الاثنين، إنه طلب من ألمانيا إبلاغ لبنان بأنه إذا لم يوقف أنشطة "حزب الله" ضد إسرائيل "سيتعرض لبنان كله للقصف وستلحق به خسائر جسيمة".

وأضاف "ليس لدى إسرائيل أي رغبة في تفاقم الوضع لكنها لا تزال مستعدة لمواصلة الرد بقوة على أي هجوم عليها وستتحمل دولة لبنان المسؤولية الحصرية عن ذلك".

لكن لا يمكن لأي من الطرفين تحمل عبء العودة إلى ما حدث في 2006 عنما نشبت حرب استمرت شهرا بسبب عملية عبر الحدود نفذها حزب الله. وراح ضحية تلك الحرب 1200 لبناني أغلبهم مدنيون و158 إسرائيليا أغلبهم جنود، بحسب "رويترز".

قالت مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي الشرق الأوسط في بيروت "ما يقيدهم هو أن الطرفين لا يريدان الحرب. كل منهما يريد أن يستخدم الأمر في إطار آلة الدعاية الداخلية... لكن لا يريد أيهما خوض حرب حقا".

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وأظهر نتنياهو، زعيم حزب ليكود اليميني، قوة خلال حملته الانتخابية التي يسعى فيها لولاية جديدة في اقتراع يجرى بعد أقل من ثلاثة أسابيع لكن نشوب حرب على الحدود قد يعقد تلك المساعي.

وقال إن إسرائيل مستعدة لكل الاحتمالات بعد الاشتباك الأخير لكن لم يبدو متحمسا لخوض حرب شاملة.

وأوضحت مصادر موالية لـ"حزب الله" أن أي رد على هجمات إسرائيلية سيكون "محسوبا".

ومن شأن اندلاع صراع جديد في لبنان أن يضع ضغوطا إضافية على الوضع الاقتصادي الصعب بالفعل في وقت تسعى فيه السلطات لتطبيق إصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا. وخفضت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني الأسبوع الماضي تصنيف لبنان إلى (ccc) بسبب مخاوف متعلقة بالقدرة على خدمة الديون.

وقالت إليسا باريزي كابون المحللة لدى موديز "استمرار ارتفاع التوتر الجيوسياسي سيلقي بظلاله على ثقة المستثمرين والمودعين".

ويعي "حزب الله" جيدا أن نشوب صراع جديد سيضر بالاقتصاد الهش وسيغذي الاستياء العام بين اللبنانيين.

وقال مصدر أمني إسرائيلي كبير إن رسائل من نصر الله ورئيس الوزراء سعد الحريري وصلت لإسرائيل عبر ثلاث دول لم يسمها مفادها أن "الواقعة انتهت بالنسبة لحزب الله" بعد فترة وجيزة من هجوم الحزب ورد الجيش الإسرائيلي عليها يوم الأحد.

وقال سامي نادر، مدير مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية، وهو مؤسسة بحثية مقرها بيروت، "اليوم لا يمكن للبنان أن يتحمل ساعة واحدة من الضربات الإسرائيلية مع خفض كل مؤسسات التصنيف لنا... لا يريد حزب الله أن يتحمل مسؤولية أي جنوح عن المسار قد يؤدي لانهيار اقتصادي ومالي".

ويرى جورج حايك، وهو كاتب وعضو بارز في حزب "القوات اللبنانية"، أن الاشتباك على الحدود سلط الضوء على هشاشة الوضع اللبناني أمام صراعات القوى الإقليمية.

وكتب على حسابه في تويتر "لبنان يعاني من تنفيذ حزب الله مصالحه ومصالح إيران وجعله لبنان ساحة صراعات!".

وعلى الرغم من أن إيران دائما ما ساندت "حزب الله" بقوة إلا أنها مشغولة أكثر من اللازم بمشكلاتها الخاصة وليس من المرجح أن ترغب في الوقت الراهن في التركيز على حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله، حسب "رويترز".

واتسمت تصريحات إيران، على غير العادة، بالهدوء بشأن الاشتباك على الحدود وقالت فحسب إن سياسة "حزب الله" تهدف لحماية مصالح لبنان.

وتمارس الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، ضغوطا هائلة على الاقتصاد الإيراني بالعقوبات.

ووصلت أجواء التوتر تلك لأعالي البحار إذ انصب الاهتمام الدولي على ناقلة نفط إيرانية تقع في محور نزاع بين واشنطن وطهران.

وقال مسؤول إيراني كبير "آخر ما تحتاجه هذه المنطقة الآن هو حرب شاملة".