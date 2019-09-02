شكرا لقرائتكم خبر عن الكويتيون يرفعون نسبة الحسابات النشطة بالبورصة 1.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت حسابات التداول النشطة ببورصة الكويت ارتفاعا 1.6% بنهاية تعاملات اغسطس مقارنة بيوليو الماضي جراء ارتفاع ملحوظ في اعداد حسابات الكويتيين النشطة خلال الشهر الماضي ، حسبما نشرت صحيفة الانباء الكويتية .

وارتفع عدد الحسابات النشطة بالبورصة بنهاية شهر اغسطس الى 15779 حسابا وذلك من 15527 حسابا في يوليو الماضي، وبذلك ارتفعت نسبة الحسابات النشطة بالبورصة الى 4% من اجمالي الحسابات التي لها حق التداول في أسهم البورصة الكويتية بنهاية اغسطس والتي تقدر بـ 391454 حسابا.

وعلى إثر هذه الزيادة في اعداد الحسابات النشطة بالبورصة تقلصت نسبة الحسابات الخاملة الى 96% من اجمالي حسابات التداول.

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وسجلت حسابات الكويتيين خلال تعاملات اغسطس ارتفاعا بنسبة 2%، إذ بلغ العدد 14462 حسابا نشطا ارتفاعا من 14183 حسابا في الشهر الذي سبقه بزيادة 279 حسابا، فيما بلغت الحسابات غير النشطة للكويتيين 356982 حسابا، وعلى إثر ذلك زادت الحسابات النشطة للكويتيين الى 3.9% بنهاية الشهر الماضي.

في المقابل، تراجعت حسابات الخليجيين والأجانب خلال تعاملات الشهر الماضي، ويبدو ان لتراجعات البورصة على مستوى المؤشرات والمتغيرات دورا في انخفاض اعداد الحسابات النشطة لغير الكويتيين.

وبنهاية الشهر الماضي تراجع عدد الحسابات النشطة للخليجيين بنسبة 2.2%، حيث تراجع العدد الى 258 حسابا من 264 حسابا في يوليو الماضي، ويقدر عدد حسابات الخليجيين غير النشطة 4001 حساب.

وتراجع كذلك عدد حساب الأجانب النشطة بنسبة 1.9% في الشهر الماضي، حيث بلغ عدد هذه الحسابات 1059 حسابا مقارنة بـ 1080 حسابا، ويقدر عدد حسابات الأجانب غير النشطة 14692حسابا.