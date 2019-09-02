شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : غرفة أبها تنظم "معرض أبها للسيارات والمعدات" فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بأبها بمشاركة عدد من الشركات المحلية والعالمية، "معرض أبها للسيارات والمعدات 2019"، خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر المقبل، وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري في خميس مشيط.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة حسن بن معجب الحويزي أن المعرض يقام لأول مرة في أبها نظراً لما تتمتع به المنطقة الجنوبية بشكل عام من فرص جاذبة للمهتمين والمختصين بعالم السيارات والدراجات النارية والخدمات المساندة، حيث يعـد المعرض فرصة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه صناعة السيارات وعلى الفعاليات المصاحبة للمعرض.

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وأكد أن أهمية المعرض تأتي كونه أكبر تجمع لوكالات السيارات وقطع الغيار وشركات التأمين وشركات التمويل، إضافة إلى حضور المتخصصين والمهتمين بعالم السيارات، مما يتيح الفرصة لجميع الشركات العالمية لعرض أحدث الموديلات والمنتجات والمعدات".