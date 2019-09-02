"البرلماني العربي" يطالب بالضغط على هندوراس لمراجعة قرار القدس

الرياض / الخليج 365

دعا الاتحاد البرلماني العربي، الإثنين، المجتمع الدولي للضغط على هندوراس؛ لمراجعة قرارها بشأن فتح بعثة دبلوماسية لها في مدينة القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة، إدانته قرار هندوراس نقل سفارتها إلى القدس.

ووصف الطراونة القرار بأنه "مخالفة فاضحة وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها التي تدين الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل".

وناشد برلمان هندوراس للضغط على حكومة بلاده من أجل التراجع عن القرار.

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كما طالب المجتمع الدولي بـ"تطبيق ميثاق الأمم المتحدة، والعمل بجدية على إحلال الأمن والاستقرار العالمي، والامتثال لقرارات الهيئة الأممية، وإلزامها باحترام القانون الدولي، والضغط عليها للتراجع عن قرارها".

وأكد الاتحاد البرلماني العربي، على أن مدينة القدس هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تمامًا كما ورد في قراري مجلس الأمن 242 و338.

ومؤخرا، أعلنت هندوراس اعتزامها افتتاح مكتب دبلوماسي لها في مدينة القدس المحتلة.

وفي 2018، نقلت الولايات المتحدة، وبعدها وغواتيمالا، سفارتيهما رسميا من مدينة تل أبيب إلى القدس، في خطوة أثارت ردود فعل إسلامية ودولية غاضبة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.